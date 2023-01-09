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Galatasaray'ın borsadaki hisseleri tavan yaptı!

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, borsada da yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı kulübün hisseleri, borsanın açılışında yüzde 10 değer kazanarak tavan yaptı.

Giriş: 09.01.2023 - 10:44 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın borsadaki hisseleri tavan yaptı!
AA

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sonuçlar borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Derbide lider Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 7,48 lira ile tavan olurken, Fenerbahçe hisselerinin fiyatı haftaya yaklaşık yüzde 9 düşüşle 66 liradan başladı.

Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri ise haftaya yüzde 2'ye yakın primle başlarken, ligde Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş beşinci ve Trabzonspor altıncı sırada bulunuyor.

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