Kritik mücadele öncesi oyuncularına seslenen İmparator, “6 final maçımız var. Önemli bir fırsata sahibiz. Rakiplerimizden biri puan kaybetti. Diğerine de biz kaybettirelim. Bu şansı iyi değerlendirmeliyiz. Puan farkını eritme şansımız var” ifadelerini kullandığı kaydedildi.