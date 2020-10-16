Galatasaray'ın Aziz Yıldırım itirazı reddedildi

Galatasaray'ın Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın 26 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı açıklama üzerine açılan davanın reddi kararı Yargıtay tarafından onandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu açıklamalar nedeniyle Aziz Yıldırım hakkında manevi tazminat davası açarken İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 21 Şubat 2017 tarihinde davanın reddine karar vermişti. Galatasaray, istinaf başvurusunda bulunurken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, 27 Aralık 2018'de başvuruyu reddetmişti.

Galatasaray konuyu Yargıtay'a taşırken Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 13 Ekim 2020'de aldığı kararla sarı-kırmızılı kulübün temyiz talebini reddetti ve davanın reddine ilişkin istinaf kararını onadı.

AZİZ YILDIRIM NE SÖYLEMİŞTİ?

Dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Şikeyi bu ülkeye sokan Galatasaray. 8-0'ları unuttu mu herkes? Arabalar. İnsanlar çıktı 'ben araba aldım' dedi. Benim bu olaylarda bir tane Allah'ın kulu diyebilir mi 'para aldık.' 18 tane Gençlerbirliği oyuncusunun bir kısmı şimdi Trabzonspor'da oynuyor. Kimse söyleyebiliyor mu 'Fenerbahçe camiası geldi, şöyle teklif etti, böyle teklif etti' diye. Söyleyemezler, çünkü öyle bir şey yok. Sivas'a paralar gitti. EmenikeEmenike gelmiş, paraları sayarken fotoğraf çektirmiş. Nerede bunlar? Bizi yargılayanlar, hapse atanlar hepsi dışarıda. Ama 2000 yılında FethullahFethullah Gülen'in dua ederek Galatasaray'ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Biz de böyle bir şey yok. Biz hepimiz camia olarak elimizden geldiği kadar oyuncular, sporcular... Fenerbahçe bir futbol kulübü değil, bir spor kulübüdür. Bugün Avrupa'da üç tane final fourfour oynamış bir kulübüz. Ama 15 bin kişi bize orada küfür edecek, federasyon 'Gel kupa vereceğim, ikinci olarak çık.' Oyuncular çıkmadı, ben de söyledim çıkmayın diye. Bize küfür ediyorlarsa biz niye çıkalım? Maç bitiyor, bize küfür ediyorlar. Adam bana küfür ediyor. 'Şike yapsana.' Ben şike yapmadım. Bu kadar hukuk önünde mücadele ediyorum. SturmSturm Graz maçının son beş dakikasını seyredin, şike var mı yok mu? Şike ne demek tarifini yapalım. Ayıp insaf. Ben şike yapmadım ama Galatasaray hep şike yapıyor. Versinler beni tahkime, nereye vereceklerse versinler. Beni daha fazla konuşturmasınlar detaylara girerim, altından hiç kimse kalkamaz"