THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, bu sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara THY logolu forma ile çıkacak.

2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa maçlarında THY logosunu formasında taşıyacak.

Club Brugge ile yarın oynayacağı maçtan itibaren THY logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, turnuva seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı hava yoluyla gerçekleştirecek.