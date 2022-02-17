Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın rakibi kim olacak? GS muhtemel rakipler

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yer alan temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turu maçı merak konusu oldu. Peki, sarı kırmızılıların son 16 turu maçı ne zaman?

SON 16 TURU NE ZAMAN?

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları Mart ayında oynanacak. İlk maçlar 10 Mart'ta, diğer maçlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

Son 16 turu: Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI

Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)

Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)

Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)

Porto (Portekiz)​​ - Lazio (İtalya)