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Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray Futbol Takımı'nın Antalya'da yapacağı 6 günlük kampın kadrosu açıklandı

Giriş: 20.02.2023 - 13:47 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı
AA

Galatasaray , 20-26 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapacağı kampın kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20-26 Şubat'ta, Antalya Kempinski Hotel The Dome Belek'te yapılacak kampın kadrosunda, İtalya ekibi Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo ve Atakaş Hatayspor'dan transfer edilen Sam Adekugbe de yer aldı.

Kamp kadrosundaki diğer isimler şöyle:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes Büyük."

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