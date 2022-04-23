Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'ndeki çocuklara armağanlar verdi.

Katalanlar'ın bayramı St. Jordi Günü dolayısıyla teknik direktör Domenec Torrent, tesislerdeki kadın çalışanlara gül hediye etti.

Gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı, tedavisine devam edilen Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosuna alınmadı.

Karşılaşma için bugün İzmir'e gidecek Galatasaray'ın, kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.