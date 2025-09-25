Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Victor Osimhen geri döndü!
Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen kadroya dahil edildi
Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Nijeryalı santrfor, kamp kadrosunda yer aldı.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ülkesi Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve Konyaspor maçlarında forma giyememişti.
Victor Osimhen, maç öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Mücadele 26 Eylül Cuma saat 20.00'de başlayacak.