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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçındaki muhtemel 11'i

Buruk'un 11'i belli oldu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında lider Adana Demirspor'a bu akşam konuk olacak. Icardi ve Yusuf'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği zorlu deplasmanda tüm hesapları 3 puan üzerine yapan Cimbom'da Okan Buruk'un 11'i de netleşti

01.10.2022 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda bu akşam Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

  • Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu performansının karşılığında 16 puan elde eden Galatasaray, haftaya averajla ikinci girdi. Galatasaray ile aynı puanı toplayan Adana temsilcisi ise liderlik koltuğunda oturuyor.

  • ICARDI VE YUSUF YOK

    Sarı-kırmızılı ekipte Adana Demirspor maçı öncesinde Yusuf Demir ve Mauro Icardi dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'dan yapılan açıklamada dün gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden iki futbolcu Adana'ya götürülmediği belirtildi.

     

  • ÜST ÜSTE LİDERLERLE KARŞILAŞIYOR

    Galatasaray, ligde son 2 maçında liderlik koltuğunda oturan takımlarla oynuyor. igin 7. haftasında liderlik koltuğunda oturan Arabam.com Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi.

  • Sekizinci haftaya ikinci sırada giren Galatasaray, bu kez de averajla önünde olan Adana Demirspor'a konuk olacak.

     

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