Galatasaray ile Sivasspor 36. randevuda

Evinde yenilmiyor

Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 34 lig maçında 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.