Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 21 puan ve averajla beşinci sırada bulunuyor.

352. randevu



Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 351 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 124 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 113 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 490 golüne Beşiktaş 459 gol ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde



İki takım Süper Lig tarihinde ise 128 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 47, siyah-beyazlılar ise 38 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 156 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 135 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç



Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka ise berabere sona erdi.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)