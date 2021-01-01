Galatasaray ile Antalyaspor 49. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 12 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 8 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 8 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2016'da alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 24 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 12 lig maçının 6'sını Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

GALATASARAY SAHASINDA 10 YILDIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, son 10 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 3 lig maçını da kazanırken toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.