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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluk yarışında kendilerini önde görüyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluk yarışında kendilerini önde görüyor

        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kurdukları kadro ile Trendyol Süper Lig'de şampyonluk yarışında öne çıktıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:49
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        "Şampiyonluk yarışında öne çıkıyoruz"
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        Öztürk, Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ın 32. ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu.

        Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un futbolla ilgili çalışmaları sürdürdüğüne değinen Öztürk, "Yapılan transferleri görüyorsunuz. Türkiye Ligi'nde bizim dışımızda 19 kıymetli rakibimiz daha var. Yıldız transferler sizi mutlaka ileri götürüyor, taraftarı heyecanlandırıyor. Ancak taraftarın gücü, teknik kadronun seçimi, yıldız futbolcunun oynamasıyla sonuca ulaşıyorsunuz. Diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz herkesten bir adım önde ve şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımız hazırlansın, bayraklarını hazırlasın." diye konuştu.

        Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne vurgu yaparak, "Rahmetli kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in koyduğu hedef doğrultusunda sadece Türkiye'de şampiyon olmak istemiyoruz. Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar ilerlemek, Galatasaray taraftarını ve tüm Türkiye'yi sokağa dökmek, ülke puanına katkı sağlamak ve ülkemizin prestijini ilerilere götürmeyi hedefliyoruz. Bu zaten hep Galatasaray'ın misyonu. Sadece son birkaç yılda değil 1996'dan başlayıp bugüne kadar Avrupa'da Türkiye'yi en fazla temsil eden takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez yer alan kulüp Galatasaray. Bunu, bugüne kadar olan yöneticiler, futbolcular ve teknik kadrolar başardı. Mayıs ayına kadar bu görev bizde. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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