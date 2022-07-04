Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çekilirken, kura çekiminin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her takımla karşı karşıya geleceklerinin altını çizen Öztürk, “Nasıl olsa tüm takımlarla oynayacaktık. Fikstür aslında bahane ama ben şahsen Galatasaray adına iyi bir fikstür çektiğimizi düşünüyorum. Sezona Antalyaspor ile başlayacağız. Evet sıcak bir hava ama zaten Dünya Kupası da Katar’da olacak ve nerede oynarsak oynayalım, lig öne çekildi ve her yerde hava sıcak olacak. Ben güzel bir fikstür olduğunu düşünüyorum. Umarım federasyon başkanımızın dediği gibi fair-play ağırlıklı bir sezon olur. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm takımlar şampiyon olmak istiyor. Dursun Özbek başkanımızın da seçilir seçilmez ilk söylemi buydu. Biz 100. yılda sadece futbolda değil tüm branşlarda kupaları kaldıran kulüp olmak istiyoruz. Okan hocamızla beraber, Dursun Özbek başkanımızla beraber güzel bir ivme yakaladık. Taraftarımızın da desteği müthiş olacak ve inşallah bu yıl ipi göğüsleyen takım Galatasaray'ımız olacak” açıklamasını yaptı.
"KİM HAK EDİYORSA O KAZANSIN"
Ligde 8 İstanbul takımının olmasını da değerlendiren Öztürk, “Aslında o çok önemli değil. Deplasmanlar azaldı ancak deplasmanlar da yorgunluğa sebep değil. Çünkü bir kaç gün önceden gidiyorsunuz. Ben bu sene futbolun daha adaletli olacağını düşünüyorum. Futbol adaletli olduğu zaman kim hak ediyorsa o kazansın. Biz şu an çok iyi bir ivme içindeyiz. Dursun başkanımız bu konuda zaten çok tecrübeli. Onun kurduğu takım arka arkaya iki sene şampiyon oldu. Umarım bu sene de Cumhuriyetimizin 100. yılında ipi Galatasaray göğüsleyecek. Seçimden sonra yaptığımız gibi Ata'mızın huzuruna bunun gururuyla gideceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!