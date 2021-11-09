FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray Nef, 4. maçında köklü Boşnak temsilcisi Igokea karşısına çıkıyor. Grupta 3'de 2 yaparak lider durumda bulunan sarı kırmızılılarda tek hedef galibiyet...

GALATASARAY IGOKEA NEF MAÇI NE ZAMAN?

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu Galatasaray Nef Igokea maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY NEF KADROSU

Dee Bost, Kravish, Trimble, Purcell, Blackshear, Sadık Emir Kabaca, Eray Aydoğan, Ege Arar, Göksenin Köksal, Rıdvan Öncel