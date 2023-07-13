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        Galatasaray için sürpriz stoper iddiası!

        Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Angelino'yu kadrosuna katarak yeni sezonun ilk takviyesini gerçekleştirdi. Icardi ve Paredes'i de açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, savunma hattını da güçlendirmek isterken, Rusya'dan sürpriz bir iddia geldi.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 18:44
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          Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Yeni sezon öncesi ilk transferini sol beke yapan ve Angelino'yu resmen kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Icardi ve Paredes bekleyişi ise sürüyor.

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          İki yıldızla da her konuda anlaşmaya varan Galatasaray'ın, transferleri kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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          Sarı-kırmızılı taraftarlar Icardi ve Paredes'e odaklanırken, Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle daha geldi.

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          STOPERE SABA SAZONOV

          Rusya basınından Championat'ta yer alan habere göre; Cimbom, Dinamo Moskova forması giyen 21 yaşındaki stoper Saba Sazonov ile ilgileniyor.

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          Haberde, "Türk kulübü henüz Dinamo ile temasa geçmedi ancak oyuncunun temsilcisiyle iletişim kurdu" ifadelerine yer verildi. 

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          Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Gürcü savunma oyuncusunun Dinamo Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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