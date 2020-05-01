Süper Lig'e verilen aranın ne zaman sonlanacağı merakla beklenirken Galatasaray'da bir yandan da transfer hareketliliği devam ediyor. Tecrübeli sağ beki Mariano ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Fransa’dan bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre; sarı-kırmızılılar, Olympiakos’un Norveçli oyuncusu Omar Elabdellaoui için girişimlere başladı. Haberde 28 yaşındaki sağ bekin sözleşmesinin sezon sonunda biteceğine de vurgu yapıldı.

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