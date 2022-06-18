İtalya'dan Galatasaray için sürpriz bir iddia geldi... Ünlü muhabir Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Roberto Donadoni ile ilgilendiğini öne sürdü.

Habere göre; Galatasaray Sportif Direktörü Sensibile, teknik direktörlük görevi için Roberto Donadoni ile görüşecek.

Kariyerinde birçok Serie A kulübünde görev yapan Donadoni, 2006-2008 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Donadoni, son olarak Temmuz 2019 - Ağustos 2020 arasında Çin'in Shenzhen FC kulübünde teknik direktörlük yaptı.

58 yaşındaki teknik adam kariyerinde herhangi bir kupa kazanmadı.