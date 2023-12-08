Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        40
        Fenerbahçe
        FB
        37
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray iç sahadaki yenilmezlik serisini 24’e çıkardı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray iç sahadaki yenilmezlik serisini 24’e çıkardı

        Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aslan seriyi 24'e çıkardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta Adana Demirspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Puanını 40 yapan Aslan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

        Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezliğine de devam etti. Cimbom, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 24 karşılaşmada 22 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de RAMS Park’ta oynadığı 7 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılırken, ligde bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Evinde 7. harika!
        Evinde 7. harika!
        ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi
        ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Habertürk Anasayfa