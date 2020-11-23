Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'nü yenerken, Fenerbahçe ve Hes Kablo Kayserispor ile berbere kaldı, Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Galatasaray, evindeki müsabakalarda 7 puan yitirdi.