Galatasaray'ı Kerem Aktürkoğlu sırtlıyor!

Yıldız futbolcu, böylece bu sezon Trendyol Süper Lig'de iki gol attığı maç sayısını üçe çıkardı. Deneyimli isim ilk olarak beşinci hafta 4-2 kazandıkları Yılport Samsunspor maçında iki gol attı. Milli forvet, geçen hafta da deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendikleri karşılaşmada takımının son iki sayısını kaydetmişti.