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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ı Kerem Aktürkoğlu sırtlıyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ı Kerem Aktürkoğlu sırtlıyor!

        Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda sergilediği performansla takımını zirve yarışında sırtlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:28
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        • 1

          Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, takımın son haftalardaki en etkili performans sergileyen oyuncuları arasında yer aldı.

        • 2

          Milli futbolcu, 1-0 geriye düştükleri İstanbulspor karşılaşmasında takımının puan kaybetmesine engel oldu. Başarılı forvet önce 36'ncı dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

        • 3

          Kerem daha sonra 79'uncu dakikada serbest vuruştan rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçirdi.

        • 4

          Yıldız futbolcu, böylece bu sezon Trendyol Süper Lig'de iki gol attığı maç sayısını üçe çıkardı. Deneyimli isim ilk olarak beşinci hafta 4-2 kazandıkları Yılport Samsunspor maçında iki gol attı. Milli forvet, geçen hafta da deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendikleri karşılaşmada takımının son iki sayısını kaydetmişti.

        • 5

          Ligdeki gol sayısını 9'a yükselten başarılı oyuncu 6 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. Galatasaray Süper Lig'de Kerem Aktürkoğlu'nun gol veya asist ürettiği 9 maçın tamamını kazandı.

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