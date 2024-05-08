Galatasaray'ı bekleyen dev gelir!

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda ciddi bir gelirin de sahibi olacak.

Galatasaray, Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı. Ligin 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

İki müsabakanın sonucuna göre sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray, Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde 250 milyon liraya yakın bir geliri kasasına koyacak.

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümde yaklaşık 200 milyon lira para ödülünü garantiledi.

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Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Süper Lig'de 35 hafta sonunda 31 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 80 milyon 860 bin lira kazandı.

"Cimbom" söz konusu kalemlerden toplamda 196 milyon 515 bin lira geliri garantiledi.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ YAKLAŞIK 40 MİLYON LİRA