Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kocaeli Kadın FK'den forvet Erva Karaovalı ile Yukatel Kayseri Kadın FK'den defans oyuncusu İrem Barut'un transfer edildiği belirtildi.