Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 25-19, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 15 Kasım Salı günü Avusturya'da oynanacak.