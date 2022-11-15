Galatasaray HDI Sigorta set vermedi

Sarı-kırmızılı takım, Zwettl Spor Salonu'nda oynanan maçta 28-26, 25-22 ve 25-21'lik setlerle rakibine üstünlük sağladı.

İstanbul'da oynanan ilk maçı da aynı skorla kazanan Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turuna yükseldi.