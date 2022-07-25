AA

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1995 doğumlu ve 2.05 boyundaki orta oyuncu Oğuzhan Karasu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce Fenerbahçe, Kahramanmaraş Belediyespor ve Halkbank'ta forma giyen Oğuzhan Karasu, son iki sezondur Halkbank ekibinde forma giyiyordu.

Kariyerinde 2016-2017 ve 2018-2019 sezonları Türkiye Kupası şampiyonlukları ile 2018-2019 sezonu Türkiye Ligi şampiyonluğu bulunan, A Milli Takım forması da giyen milli oyuncu, 2019 ve 2021 sezonlarında Milli Takım ile Altın Lig'i kazanan ekipte de yer almıştı.