AA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oyuncular Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Sadık Efe Özbey, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Selim Kalaycı, Burak Mert, Doğukan Ulu ve Onurcan Çakır ile yeni transferler Batuhan Avcı, Murat Yenipazar ve Maurice Torres'in Göztepe Medical Park Hastanesi'nin uzman doktorları tarafından testlere tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların yanı sıra teknik ekibin de sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.