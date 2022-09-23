İzmir Atatürk Voleybol Salonu´nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takım, 3 sette de 25-22´lik üstünlük sağladı.

Gruptaki diğer karşılaşmada Cizre Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ´yi 3-2 mağlup etti. İlk 2´nin çeyrek finale yükseleceği grupta yarın aynı salonda saat 15.00´te Hekimoğlu-Galatasaray, 17.30´da Develi-Cizre müsabakaları oynanacak.