Galatasaray HDI Sigorta'dan iki transfer

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 2.01 boyundaki Maurice Torres ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Japonya'nın Osaka takımında forma giymişti.

Galatasaray, Batuhan Avcı'yı ise 2 yıllığına renklerine bağladı. Beşiktaş altyapısından yetişen, 1.96 boyundaki oyuncu, Beşiktaş'ta A takıma yükselme başarısı göstermiş; son Türkiye Gençler Şampiyonası'nda ikincilik, TVF 1'inci Lig'de ise şampiyonluk yaşamıştı. Avcı, geçen sezonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da geçirmişti.