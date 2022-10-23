Galatasaray HDI Sigorta çeyrek finalde

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Karmen Aksoy, Nazlı Eda Kafkas)

PTT: Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Büşra Güneş, Pavlovic (Melisa Memiş, Sema Nur Doluca, Yağmur Mislina Kılıç, Sude Naz Uzun, Gizem Mısra Taşçı)

Setler: 25-16, 25-18, 21-25, 25-16

Süre: 96 dakika (22, 23, 28, 23)