Galatasaray HDI Sigorta avantajı kaptı

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Penzügyör SE: 1 MAÇ SONUCU
Temsilcimiz Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi deplasmanda 3-1 yendi.
Giriş: 14.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:38
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta diğer üç seti 25-19, 25-14 ve 25-20 kazanarak mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.
İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 19 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.