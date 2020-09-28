Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

GalatasarayHDISigorta: Vahit Emre Savaş, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Batuhan Avcı (Burak Mert, Yasin Aydın, Ertuğrul Gazi Metin)

ZiraatBankkart: Emin Gök, Arslan Ekşi, Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov (Çağatay Kır, Muhammet Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Berkay Bayraktar)

Setler: 25-22, 25-21, 25-22

Süre: 88 dakika (29, 29, 30)