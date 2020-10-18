Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Sorgun Belediyespor: 1

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş (Burak Mert, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı)

Sorgun Belediyespor: Pavlovic, Murat Palavar, Burhan Zorluer, Cirovic, Samet Baltacı, Selim Demir (Umut Demir, Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Yiğit Yıldız, Cepeda)

Setler: 22-25, 25-20, 25-21, 25-22

Süre: 122 dakika (30, 28, 33, 31)