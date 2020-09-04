Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibine 25-16, 25-21 ve 25-22'lik setlerle üstünlük sağladı.

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