Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Beşiktaş: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral

Galatasaray HDİ Sigorta: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Rykhılıuk, Güldeniz Önal (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Derya Çayırgan)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Seda Aslanyürek, Sude Pehlivan, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız ( Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Göknur Silen)

Setler: 25-14, 25-20, 25-13

Süre: 68 dakika (22, 24, 22)