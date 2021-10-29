Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Yasin Aydın)

Arkas Spor: Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı, Enis Ali Ay, Bertuğ Öndeş)

Setler: 26-28, 23-25, 25-19, 25-18, 15-11

Süre: 132 dakika (31, 30, 29, 26, 16)