Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Burhan İlhan, Adem Türkmen

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Cansın Ogbai Enaboifo, Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias (Tarık Emre Sipahioğlu, Kadir Cin, İlker Esin, Resul Gün, Yiğit Yıldız)

Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Divis (Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

Setler: 22-25, 26-24, 20-25, 19-25

Süre:120 dakika (30, 32, 31, 27)