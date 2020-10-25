Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Demiröz, Akif Altın

GalatasarayHDI Sigorta: Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Torres, Yasin Aydın (Burak Mert, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Murat Yenipazar, Ertuğrul Gazi Metin)

Tokat Belediye Plevne: Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano (Semih Çelik, Atakan Topal, Hasan Hüseyin Mermer, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık)

Setler: 25-17, 23-25, 23-25, 25-18, 11-15

Süre: 140 dakika (26, 33, 34, 26, 21)