Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Sezen Keskekoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)

Türk Hava Yolları: Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Ebrar Karakurt, Merve Dalbeler, Nursevil Gökbudak, Ada Germen)

Setler: 25-20, 24-26, 19-25, 10-25

Süre: 109 dakika (27, 35, 29, 18)