Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman sürat çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra takım halinde pas çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapılırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru antrenmanda teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Antrenmanın ardından sarı-kırmızılı takım kampa girdi.