Galatasaray, S\u00fcper Lig in \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc haftas\u0131nda \u0130stikbal Mobilya Kayserispor ile 30 A\u011fustos Cuma g\u00fcn\u00fc deplasmanda oynayaca\u011f\u0131 ma\u00e7\u0131n haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Florya Metin Oktay Tesisleri nde teknik direkt\u00f6r Fatih Terim y\u00f6netiminde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen antrenmanda, futbolcular\u0131n salondaki egzersizlerin ard\u0131ndan sahada ko\u015fu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131m, haz\u0131rl\u0131klar\u0131na yar\u0131n yapaca\u011f\u0131 antrenmanla devam edecek.