Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Kumda kuvvet çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını 28 Mayıs Perşembe günü sürdürecek.