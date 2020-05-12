Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Akşam idmanında ise koordinasyonlu ısınma hareketlerinin ardından topla teknik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.