Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışması ve dar alanda oyunla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.