Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana gruplar halinde çıkan futbolculara, dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için yoyo testinin uygulandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.