16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk dakikasında Jimmy Durmaz'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
Mücadelenin 47. dakikasında Selçuk İnan'ın golüyle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, 57. dakikada Emre Mor'un golüyle skoru 3-0 yaptı. Galatasaray, 84. dakikada Adem Büyük'in penaltı golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Yarın izin yapacak Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren devam edecek.
SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.
Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı futbolcu, 19 Kasım Salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dahilinde yeniden İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak Falcao'nun tedavisinin daha sonraki bölümü kulüpte gerçekleştirilecek.
Florin Andone, sağ diz iç yan bağındaki yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam etti.
Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda ise günü tedaviyle geçirdi.
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