Galatasaray hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda 11'e 11 hazırlık maçı yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosundan oluşturacağı iki takımın, 6 Haziran Cumartesi günü de hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. İki takım arasındaki karşılaşma, 14 Haziran Pazar günü Rize'de oynanacak.