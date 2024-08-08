Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk haftasında yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Hatayspor'u konuk edecek.