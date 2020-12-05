Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlayacak. Atakaş Hatayspor, ligde oynadığı maçlar sonucunda 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti. Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Hatayspor ne zaman saat kaçta?

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Erkan Özdamar

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne

YEDEKLER: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali Yavuz

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

HATAYSPOR: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim Ilgaz, Adama Traore, Babajide, Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan