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        Haberler Spor Futbol Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?

        Lig'e verilen milli aranın ardından 31'inci hafta heyecanı bugün başlıyor. Lider Galatasaray, RAMS Park'ta Hatayspor'u konuk ediyor. Evinde oynadığı 15 lig maçının tamamını kazanan sarı- kırmızılılar, üç puanı alarak zirve yarışında hatasız yoluna devam etmek istiyor. Volkan Demirel yönetiminde deplasmanda sadece iki galibiyeti bulunan Hatayspor ise zorlu mücadeleden puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:47
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetiminde ligde tek yenilgisini Hatayspor karşısında alan sarı- kırmızılılar, haftasonu ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesinde üç puanı hanesine yazdırarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Galatasaray- Hatayspor maçı 2 Mart Salı (bugün) saat 20.30'da başlayacak.

          Ali Şansalan'ın hakemliğini yapacağı karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

          Mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.

        • 3

          GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11

          Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, K.Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

          Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Rui Pedro, Bashiru, Doğukan, Strandberg

        • 4

          GALATASARAY SON DURUM

          Galatasaray ligde oynadığı 30 maçın 26'sını kazanırken 3 maçta beraberlikle ayrıldı. Tek yenilgisini Hatayspor'a karşı alan sarı- kırmızılılar 81 puanla zirvede yer alıyor. Cimbom ligde oynadığı maçlarda 68 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 20 gol görerek en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

        • 5

          HATAYSPOR SON DURUM

          Lig'de 7 galbiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunan Hatayspor ise 33 puanla 15. sırada yer alıyor. 5 maç aradan sonra Samsunspor galibiyetiyle nefes alan Hatayspor zorlu maçta sürpriz sonuca imza atarak düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor.

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